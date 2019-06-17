Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Abdullah Avcı milli futbolcuyu istedi
Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yönetime sunduğu rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, milli oyuncu gündemine aldı. Avcı, yönetimden tecrübeli oyuncunun transfer edilmesini istedi. İşte Beşiktaş son dakika transfer haberi...
Giriş Tarihi: 17.6.2019 22:56Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 22:56
Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlı kulüp gözünü milli oyuncuya dikti.