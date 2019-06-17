Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Abdullah Avcı milli futbolcuyu istedi

'ta son dakika transfer gelişmesi! Abdullah Avcı milli futbolcuyu istedi

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yönetime sunduğu rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren , milli oyuncu gündemine aldı. Avcı, yönetimden tecrübeli oyuncunun transfer edilmesini istedi. İşte Beşiktaş son dakika transfer haberi...

Giriş Tarihi: 17.6.2019 22:56 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 22:56
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Abdullah Avcı milli futbolcuyu istedi

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen , yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlı kulüp gözünü milli oyuncuya dikti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Abdullah Avcı milli futbolcuyu istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN