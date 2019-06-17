Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha! Görüşmeler başladı...

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini Murat Sağlam ile yaptı. Sarı-Lacivertliler, Trabzon ile görüşmek için Türkiye'ye gelen 21 yaşındaki gurbetçi oyuncu için son anda devreye girerek 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.