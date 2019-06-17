Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha! Görüşmeler başladı...
Fenerbahçe, Murat Sağlam tranferinin ardından bir genç yıldızı daha bitirmenin peşinde! Beşiktaş'un uzun süredir peşinde olduğu Mert Müldür'e imza attırmak isteyen Fenerbahçe, siyah-beyazlılardan hızlı davranıp milli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor ve bunun de şimdiden menajeriyle görüşmelere başladığı iddia edildi! İşte transfere dair detaylar...
Giriş Tarihi: 17.6.2019 08:46Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 08:51
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini Murat Sağlam ile yaptı. Sarı-Lacivertliler, Trabzon ile görüşmek için Türkiye'ye gelen 21 yaşındaki gurbetçi oyuncu için son anda devreye girerek 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.