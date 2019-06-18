Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Malatyaspor, transferde Arjantin’e açıldı

Malatyaspor, transferde Arjantin’e açıldı

Evkur ’da komitesi sorumlularından Burak Çakır’ın anlaşma sağlanan oyunculara resmi imza attırmak için Arjantin’de temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019 12:38
Malatyaspor, transferde Arjantin’e açıldı

Sarı kırmızılı takım transfer çalışmaları kapsamında Arjantin'e açıldı. E.Yeni Malatyaspor Transfer Komitesi Üyesi Burak Çakır, daha önce anlaşma sağlanan Alexander Barboza ve kulübün gündeminde olan birkaç futbolcu için Arjantin'de temaslarını sürdürüyor.

River Plate forması giyen stoper Alexander Barboza, arkadaşlarıyla gittiği halı saha maçında Evkur Yeni Malatyaspor'un formasını giymişti.

Çakır'ın, Barboza ve anlaşma sağlanan diğer isimleri takımın 25 Haziran'da başlayacak kamp çalışmalarına yetiştirmek için yoğun bir görüşme trafiği içerisinde olduğu öğrenildi.

Kulübün kadrosuna kattığı önemli yabancı transferlerde büyük payı bulunan Çakır'ın 1-2 gün içerisinde Türkiye'ye döneceği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Workup Girişimcilik Programı 4. dönem mezunlarını verdi
Workup Girişimcilik Programı 4. dönem mezunlarını verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatyaspor, transferde Arjantin’e açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN