Malatyaspor, transferde Arjantin’e açıldı

Sarı kırmızılı takım transfer çalışmaları kapsamında Arjantin'e açıldı. E.Yeni Malatyaspor Transfer Komitesi Üyesi Burak Çakır, daha önce anlaşma sağlanan Alexander Barboza ve kulübün gündeminde olan birkaç futbolcu için Arjantin'de temaslarını sürdürüyor.

River Plate forması giyen stoper Alexander Barboza, arkadaşlarıyla gittiği halı saha maçında Evkur Yeni Malatyaspor'un formasını giymişti.

Çakır'ın, Barboza ve anlaşma sağlanan diğer isimleri takımın 25 Haziran'da başlayacak kamp çalışmalarına yetiştirmek için yoğun bir görüşme trafiği içerisinde olduğu öğrenildi.

Kulübün kadrosuna kattığı önemli yabancı transferlerde büyük payı bulunan Çakır'ın 1-2 gün içerisinde Türkiye'ye döneceği belirtildi.