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haberleri! Trabzonspor'dan sürprizi! Armando Sadiku kimdir?

haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sözleşmesi biten Hugo Rodallega ile yeniden anlaşamayan Trabzonspor, golcü transferi için sürpriz bir isme yöneldi. Bordo mavililerin gündeminde Arnavut santrfor var. Peki Armando Sadiku kimdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.6.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 12:08
Trabzonspor transfer haberleri! Trabzonspor'dan Armando Sadiku sürprizi! Armando Sadiku kimdir?

Anthony Nwakaeme'yi 'a getiren menajer Mirsad Türkcan, golcü arayan Trabzonspor'a Arnavut santrfor Armando Sadiku'yu önerdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Sadiku'yla ilgili bilgi toplamaları için scoutları görevlendirdi.

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Trabzonspor transfer haberleri! Trabzonspor'dan Armando Sadiku sürprizi! Armando Sadiku kimdir?
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