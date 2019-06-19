Menajeri SABAH'a açıkladı! Enes Ünal ve Galatasaray...

Forvet hattında Mbaye Diagne'yi elden çıkarmaya çalışan Galatasaray için İspanya'da yeni bir iddia ortaya atıldı. Transfer çalışmalarında gaza basan sarı-kırmızılıların, Enes Ünal'ı almak istediği kaydedildi. El Mundo Deportivo'da çıkan haberde, Galatasaray yönetiminin bonservisi Villarreal'de olan ve en son kiralık olarak Valladolid forması giyen 22 yaşındaki Türk yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Taraflar anlaşırsa milli futbolcu, yeni sezonda Galatasaray forması giyebilir. Enes, geçen sezon Valladolid'de 6 gol, 3 asistle oynadı.

KARİYERİNİN ÇOĞU KİRALIK GEÇTİ

2016'da Bursaspor'un altyapısından çıktıktan sonra 4.4 milyon Euro'ya Manchester City'nin yolunu tutan Enes, Belçika, İspanya ve Hollanda'da kulüplere kiralık verildi. Sırasıyla Genk, Nac Breda ve Twente formalarını giyen milli futbolcu, 2017'deki Twente performansıyla M.City'den 14 milyon Euro'ya Villarreal takımının yolunu tuttu. İspanyol ekibi ise Enes'i kiralık olarak Levante ve Real Valladolid'e yolladı.

'TERCİHİ İSPANYA'DA KALMAK'

İSPANYA'DA çıkan habere yönelik Enes Ünal'ın menajeri Batur Altıparmak SABAH'a konuştu. Altıparmak, "G.Saray cephesinden teklif yok. Biz Enes'in kariyer planlamasında Türkiye'ye dönme şıkkını hiç düşünmedik. Valladolid'de iyi bir sezon geçirdi. Villarreal ile 3 yıl daha kontratı var. Kariyerine İspanya'da devam edecek" dedi.