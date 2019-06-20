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, 'ın sözleşmesini 2022 yılına uzattı

Hollanda ekiplerinden , Teknik Direktör 'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattığını açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 16:21
Ajax, Erik ten Hag'ın sözleşmesini 2022 yılına uzattı

Hollanda takımlarından Ajax, Teknik Direktör Erik ten Hag'in sözleşmesinin uzatıldığını resmi internet sitesinden açıkladı. Ajax, geride kalan sezonda Hollanda Ligi'nde şampiyon olan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final oynama başarısı gösteren takımın teknik patronu Erik ten Hag'ın sözleşmesini 30 Haziran 2022'ye kadar uzattığını duyurdu. Sözleşme yenilediği için mutlu olduğunu söyleyen 49 yaşındaki teknik adam, mükemmel bir sezon geçirdiklerini ve bunu tekrar yakalamak için her şeyi yapacaklarını ifade etti.
Erik ten Hag, 2017 yılından beri Hollanda ekibinin başında bulunuyor.

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Ajax, Erik ten Hag'ın sözleşmesini 2022 yılına uzattı
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