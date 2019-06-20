Arjantin yine kazanamadı! Lionel Messi'den acı dolu itiraf...

Copa America'da Arjantin'e bir şok daha! Copa America B Grubu ilk karşılaşmasında Kolombiya'ya 2-0 yenilen Arjantin, grubun ikinci maçında Paraguay'la mücadele etti ve bu sefer de sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Paraguay karşılaşmanın 37. dakikasında Richard Sanchez'in golüyle öne geçti ancak 57'de Messi'nin penaltı golüne engel olamadı. Paraguay, 63. dakikada Derlis Gonzalez'in ayağından bir penaltı vuruşundan yararlanamayarak galibiyeti kaçırdı.

Eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Lionel Messi takımını galibiyete taşıyamadı. Mücadelenin ardından konuşan Barcelonalı yıldız oyuncu; "Maç sonu soyunma odasındakiler acı içindeydi çünkü kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Turu geçebilmek için son maçı kazanmamız lazım ve bu çok zor olacak. Kendimizi geliştirmek zorundayız ve çok zamanımız kalmadı." ifadelerini kullandı.

Arjantin, 2 maç sonunda 1 puanda kalırken Paraguay 2 puana yükseldi. Grubun diğer maçında Katar'ı yenen Kolombiya ise 6 puanda üst tura çıkmayı garantiledi.

Grubun son maçlarında Arjantin, Katar'la, Paraguay da Kolombiya ile karşılaşacak.