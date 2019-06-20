Başakşehir'den Adebayor'a veda

Turuncu lacivertli takım sosyal medya hesabından 35 yaşındaki golcü futbolcuya veda ederken yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sahada terinin son damlasına kadar savaşan Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

???? Sahada terinin son damlasına kadar savaşan @E_Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.????



???? We thank Adebayor, who fights to the last drop of his blood in the pitch, for his contributions to our club and wish him success in his career.???? pic.twitter.com/jECMJd4Dny — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) June 20, 2019