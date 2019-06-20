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'den Adebayor'a veda

Medipol 'de Togolu futbolcu ile yollar ayrıldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 17:58 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 17:58
Başakşehir'den Adebayor'a veda

Turuncu lacivertli takım sosyal medya hesabından 35 yaşındaki golcü futbolcuya veda ederken yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sahada terinin son damlasına kadar savaşan Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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Başakşehir'den Adebayor'a veda
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