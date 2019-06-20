Burak Yılmaz'ın Lecce ikilemi

Trabzonspor'dan devre arasında geldiği Beşiktaş'a attığı gollerle büyük katkı veren Burak Yılmaz için Lecce'nin ısrarı bitecek gibi görünmüyor. İstanbul'a gelen İtalyan ekibinin idarecileri, 33 yaşındaki milli golcünün avukatı ve menajeriyle ön görüşmeyi yaptı, Beşiktaş'ın da nabzını yokladı.

İtalyanlar ilk etapta siyahbeyazlı kulüpten ret yanıtı aldı, Burak cephesi ise topu yönetime atıp, kendi adına fikir belirtmedi. Kızlarıyla yaptığı tatilin ardından bugün İstanbul'a dönecek olan Burak Yılmaz'la bir de yüz yüze görüşmek isteyen Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso, hem teklifi yineleyecek hem de projelerini anlatarak yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalışacak.



PARA ALAMADI - Burak Yılmaz, milli takımdan döner dönmez henüz 4 yaşında olan Nazlı ve 3 yaşındaki Derin ile tatile çıkmıştı. Golcü futbolcu şu ana kadar Beşiktaş'tan para alamadı.

BURAK'A 3 YIL İÇİN 7.5 MİLYON EURO

33 yaşındaki Burak, kariyerinin bu döneminde kendisine gelen İtalya fırsatını kaçırmak istemiyor ama tam büyüme çağında olan kızlarından ayrı kalmayı da düşünmüyor. Burak kariyerindeki tek yurt dışı deneyimini 2015-16 sezonunda Çin'in Beijing Sinobo Guoan takımına giderek yaşamış, çocuk özlemi nedeniyle kazancının yarı fiyatına Trabzon'a dönmüştü. Bu arada Lecce, Burak Yılmaz'a 3 yıl için 7.5 milyon Euro teklif etti. Beşiktaş ise yıldız isim için 5 milyon Euro bonservis bedeli istemişti.