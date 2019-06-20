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, ile anlaşmaya vardı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off finali oynayan 'un sağ beki ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 11:59
Göztepe, Murat Paluli ile anlaşmaya vardı

Göztepe, başarılı sağ bek Murat Paluli ile anlaşmaya vardı. Hatayspor'da 35 resmi maça çıkarak istikrarlı bir görüntü ortaya koyan 24 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı açıklandı.

Profesyonel kariyerine İskenderun Demir Çelikspor'da başlayan Murat, Körfez İskenderunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hatayspor formalarını terletti.

ADEM BÜYÜK İDDİASI

Akhisarsporlu stoper Caner Osmanpaşa'yla da prensipte anlaşma sağlayan Göztepe, yerli oyuncularla temaslarını sürdürüyor. Caner ve Murat transferlerinde mutlu sona çok yaklaşan Göztepe'nin Yeni Malatyaspor'dan sol kanat Adem Büyük'le de anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi.

Adem'in İzmir'de olduğu ve yönetimle görüşüp transferin resmileşeceği bildirildi. Göztepe, Erzurumsporlu Emrah Başsan'la da görüşüp oyuncuya sarı-kırmızılı formayı giydirecek.

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Göztepe, Murat Paluli ile anlaşmaya vardı
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