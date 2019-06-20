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'ta resmi imzayı attı

Serie A takımlarından , teknik direktörlük görevine getirdiği İtalyan teknik adam için imza töreni gerçekleştirdi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 16:19
Juventus'ta Maurizio Sarri resmi imzayı attı

İtalyan ekibi Juventus, takımın başına getirdiği deneyimli teknik adam Maurizio Sarri için Allianz Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Sarri, İtalyan ekibiyle 2022 yılına kadar olan sözleşmesine imzayı attı. Toplantıda açıklamalarda bulunan 60 yaşındaki teknik adam, Juventus'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Juventus şu anda en iyi İtalyan kulübü. Kişisel nedenlerden dolayı İtalya'ya dönmem gerektiğini hissettim. Bana İtalya'ya dönmek için iyi bir fırsat verdiler. İkna etmek için çok kararlıydılar. Bu da beni mutlu etti. Gördüğüm ilgiden dolayı mutluyum" diye konuştu.
İtalya'da en son Napoli'yi çalıştıran Sarri, Chelsea ile bu sezon UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmıştı.?

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Juventus'ta Maurizio Sarri resmi imzayı attı
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