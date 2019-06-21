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Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

E Grubu'nda , , Kamerun, F Grubu'nda ise ABD ve adlarını son 16 turuna yazdırdı. En iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından faydalanan son takım, A Grubu'ndaki oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2019 09:08
Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen son takımlar, Hollanda, Kanada, Kamerun, ABD, İsveç ve Nijerya oldu.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın grup aşaması, E ve F gruplarındaki 3. maçlarla tamamlandı.

E Grubu'nda 3'te 3 yapan Hollanda lider, 6 puanlı Kanada da ikinci olarak son 16 turuna çıktı. 3 puan toplayan Kamerun, en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek tur atladı.

F Grubu'nda ise 9 puanlı ABD ve 6 puanlı İsveç, son 16 takım arasına girdi. Grup aşamasında 18 gol atan ABD, Norveç'in 1995'ten bu yana elinde tuttuğu turnuva rekorunu kırdı.

Brezilya, Çin ve Kamerun'dan sonra en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından faydalanan son takım ise A Grubu'nu 3 puanla bitiren Nijerya oldu.

Son 16 turu karşılaşmaları 22-25 Haziran tarihlerinde oynanacak.

Maçların sonuçları ve son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

SONUÇLAR

E Grubu

Kamerun-Yeni Zelanda: 2-1

Hollanda-Kanada: 2-1

F Grubu

İsveç-ABD: 0-2

Tayland-Şili: 0-2

SON 16 TURU

Almanya-Nijerya

Norveç-Avustralya

İngiltere-Kamerun

Fransa-Brezilya

İspanya-ABD

İsveç-Kanada

İtalya-Çin

Hollanda-Japonya

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Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
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