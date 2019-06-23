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'un yeni başkanı

Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan açık oylama sonucunda seçime tek aday olarak giren , yeşil beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2019 14:23 Güncelleme Tarihi: 23.6.2019 14:49
Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mestan

Bursaspor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda, tek aday olarak seçime giren Mesut Mestan, yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanı seçildi.

Yeşil-beyazlı takımın olağanüstü genel kurulu Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak giren Mestan, yapılan açık oylamada, genel kurul üyelerinin oylarını alarak başkan seçildi. Ardından kürsüde kısa bir konuşma yapan Mestan, zor bir göreve geldiklerini ve bunun altından kalkacaklarını açıkladı.

Öte yandan bağımsız denetleme kurulu başkanlığına ise Serdar Güllülü seçildi.

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Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mestan
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