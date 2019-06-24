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Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi , uzun süredir kadrosuna katmak istediği golcü 'i yeniden gündemine aldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019 13:39
Altınordu'da rota Atabey Çiçek

Başakşehir'in sözleşmeli futbolcusu olan ve geçen sezon Ümraniyespor'da kiralık oynayan 23 yaşındaki santrforu transfer etmek isteyen kırmızı-lacivertliler, Başakşehir'le görüşmelere başladı. Ümraniye'de geçen sezon ligde 32 maçta 5 gol, kupada ise 10 müsabakada 3 gol kaydeden Atabey'in kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ısrarla takımında görmek istediği forvet oyuncusunun kiralık olarak transfer edilmesi bekleniyor. Oyuncunun kiralama bedelsiz transfer edileceği öğrenildi. Gençlerbirliği'nde profesyonel olan Atabey Çiçek, Boluspor, Hacettepespor, Bandırmaspor ve Adana Demirspor'da da top koşturdu.

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Altınordu'da rota Atabey Çiçek
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