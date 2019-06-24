Deniz Türüç’te bekle gör taktiği

BUGÜN NELER OLDU

'ın 27 Şubat'ta yazdığıtakıldı. Kayserispor sözleşmesindemaddesi yazan 26 yaşındaki kanat oyuncusu için 5 milyon Euro'ya kadar inse de sarı-kırmızılılar, henüz oyuncu satışı yapmadığı için somut adım atamıyor.Sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok isteyen ve Kayserispor'la 1 yıllık sözleşmesini uzatmayanEmre Akbaba'yı geçen sezon lig başladıktan sonra transfer eden Galatasaray, Deniz Türüç'ten de vazgeçmeyecek ve Kayserispor'un bonservisinde indirime gitmesini bekleyecek.Deniz Türüç transferi hakkında A Spor'a açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, şu anda yeni bir gelişme olmadığını söyledi. Bedir, "Deniz'i almayı düşünen İstanbul kulüplerinin biri satmadan alamıyor, biri küçülmeye gidiyor, biri 30 Haziran'ı bekliyor. Bu kulüplerin Deniz'e talip olması çok da gerçekçi değil. Deniz ile Avrupa'dan da ilgilenen kulüpler var. Kimse bize 'Ne kadar istiyorsunuz?' diye bir teklifle gelmedi" ifadelerini kullandı.