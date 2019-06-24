Fenerbahçe’den başka bir kulübe gitmem

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Aleksandar Kolarov, kulübü Roma'nın sarı-lacivertlilere transferi için kendisine izin vermesini bekliyor. İtalyan basınında dün çıkaniçerikli haberlerin bizzatancak oyuncuyatelkininde bulunulduğu öğrenildi.Kolarov kararını verdi ve du- belirtildi. rumu Roma yönetimine iletti. Sırp yıldız, "diyerek son sözünü söyledi. Bundan sonra artık top Roma yönetiminde. Kolarov'un transferine izin verilirse, oyuncu Fenerbahçe forması giyecek. Aksi durumda Kolarov, 1 yıl daha Roma'da kalacak.