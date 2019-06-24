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FIFA : 1-1

, 90 dakikası 1-1 biten maçta 'yı uzatmalar sonunda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019 11:42
FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Fransa 1-1 Brezilya

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Brezilya'yı uzatmalar sonunda 2-1 yenen Fransa, çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, Fransa ile Brezilya karşılaştı.

Le Havre kentindeki Okyanus Stadı'nda oynanan müsabakanın normal süresi, Fransa'dan Gauvin'in 52 ve Brezilya'dan Thaisa'nın 63. dakikadaki golleriyle 1-1 tamamlandı ve uzatmalara gidildi.

Seyircisi önünde oynadığı maçı, Henry'nin 107. dakikada kaydettiği golle kazanan Fransa, çeyrek finale çıktı.

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FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Fransa 1-1 Brezilya
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