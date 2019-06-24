Samet Aybaba'nın tedrisatından geçenler...

Son 3 yıl baz alındığında Samet Aybaba'nın dikkatleri çeken ilk ürünü Dorukhan Toköz. Aybaba, Eskişehirspor'u çalıştırdığı dönemde altyapıda oynayan Dorukhan'ı doğrudan A takıma alıp 11 resmi maçta görev vermişti. Ardından Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan şimdi Udinese'den 8 milyon Euroluk teklif aldı, ayrıca Liverpool'un da transfer listesinde...

2018'de ligi averajla 7. sırada tamamlayan Yiğidolar'da Süper Lig deneyimi olmayan Emre Kılınç, Süper Lig'de 36 resmi maça çıkmış ve sonraki süreçte A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Sol ayaklı kanat oyuncusunun adı şimdi Fenerbahçe ile anılıyor.

Beşiktaş'a transferi gündemde olan Umut Meraş da Samet Aybaba'nın tedrisatından geçenlerden. Aziz Behich'in PSV'ye transferi sonrasında sol bek tercihini yerliden yana kullanan Aybaba, genç oyuncuya 27 resmi maçta formayı verdi ve onun da A Milli Takım'a yükselmesini sağladı.

Yine Samet Aybaba zamanında daha fazla forma şansı bulan Ertuğrul Ersoy'un ismi İtalyan ekibi Lecce ile anılırken, kaleci Muhammed Şengezer'i de Porto ve Le Havre'ın istediği biliniyor.

Ekibiyle yaptığı çalışmalarda alt liglerle, Süper Lig ve 1. Lig takımlarının alt yaş grubundaki oyuncuları detaylı bir şekilde takip ettirdiği bilinen Samet Aybaba'nın, son yıllardaki en ilginç transferi ise 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor'dan Mert Hakan Yandaş'ı Demir Grup Sivasspor'a alıp, doğrudan 11 oyuncusu yapmasıydı.