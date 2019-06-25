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, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor’da forma giyen stoper ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 18:50
Aaron Appindangoye, Demir Grup Sivasspor'da

Yeni sezona güzel bir başlangıç yapmak isteyen Demir Grup Sivasspor, üçüncü transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Aaron Appindangoye ile Başkan Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

20 Şubat 1992'de Gabon'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'da 29 maçta forma giydi ve 1 kez asist yapma başarısı gösterdi. Aaron ayrıca 4 defa sarı, 2 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor, daha önce kaleci Mamadou Samassa ve savunma oyuncusu Marcelo Goiano'yu renklerine bağlamıştı.

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Aaron Appindangoye, Demir Grup Sivasspor'da
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