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transferi için çok zor

'ın görüşmelerde bulunduğu Alman orta saha oyuncusu 'ın transferi oldukça zor görünüyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 15:30
Sami Khedira transferi Beşiktaş için çok zor

Juventus ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan, ancak yeni teknik direktör Sarri tarafından satış listesine konulması istenen Khedira için nabız yoklayan Beşiktaş'ın, hem Juventus'un istediği bonservis hem de oyuncunun kendisi için ücrette oldukça yüksek bulduğu öğrenildi.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Juventus kulübünün istediği bonservis bedelini fazla bulan Beşiktaş, diğer taraftan yılık 6 milyon Euro kazanan Khedira'nın ücretini de düşürmeye çalışıyor. Ancak bu transferin Beşiktaş'ın istediği şartlarda yapılmasının çok çok zor bir ihtimal olduğu gelen bilgiler arasında.

Bilindiği gibi bu sezon takım bütçesinde küçülmeye giden ve bu yüzden çok yüksek maliyetli transferlerden kaçınan Siyah-Beyazlılar, yeni oyuncular için tavan fiyatı 1.5 ile 2 milyon Euro arası bir rakam olarak belirlemiş durumda.

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Sami Khedira transferi Beşiktaş için çok zor
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