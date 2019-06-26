Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Tyler Boyd transferinde son durum...

son dakika haberleri: transferinde son durum...

çalışmalarını sürdüren , henüz hiç bir oyuncuya resmi imza attıramadı. İmza aşamasına gelen bir kaç futbolcu olmasına rağmen kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum şu anda resmi imza attırılmasının önündeki en büyük engel. Bir diğer sorun ise oyuncuların kulüpleriyle yapılan pazarlıkların kıran kırana geçmesi ve Beşiktaş transfer komitesinin maliyetleri mümkün olan en düşük seviyeye çekme çalışmaları olarak gösteriliyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 15:38
Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Tyler Boyd transferinde son durum...

TRANSFER BÜTÇESİ BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASIYLA BELİRLENECEK

Uzun süredir gündemde olan Bankalar Birliği ile Süper Lig kulüplerinin görüşmelerinde artık sona gelinmiş durumda ve bu durum 'ın çalışmalarına da yön verecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ön lisans çalışmalarını tamamlamasından sonra hayata geçirilecek yeni sistemde, siyah beyazlılar sadece belirlenen bütçe üzerinden harcama yapacak ve bu bütçeyi kesinlikle aşamayacak. Bu sebeple henüz transfer bütçesi dahi oluşturmayan yönetim ve transfer komitesi, Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşmanın yürürlüğe girmesini bekliyor. Belirlenecek olan genel bütçe tüm kulüp giderlerini kapsayacağı için transfer parası da bu bütçenin içinde olacak ve çok büyük yıldızların geleceği bir transfer hareketliliği yaşanmayacak.

Bütçe belli olmamasına rağmen düşük maliyetli transfer görüşmelerinde bulunan transfer komitesinin çalışmalarından elde edilen bilgiler ise şu şekilde:

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Tyler Boyd transferinde son durum...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN