Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Tyler Boyd transferinde son durum...

TRANSFER BÜTÇESİ BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASIYLA BELİRLENECEK

Uzun süredir gündemde olan Bankalar Birliği ile Süper Lig kulüplerinin görüşmelerinde artık sona gelinmiş durumda ve bu durum Beşiktaş'ın transfer çalışmalarına da yön verecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ön lisans çalışmalarını tamamlamasından sonra hayata geçirilecek yeni sistemde, siyah beyazlılar sadece belirlenen bütçe üzerinden harcama yapacak ve bu bütçeyi kesinlikle aşamayacak. Bu sebeple henüz transfer bütçesi dahi oluşturmayan yönetim ve transfer komitesi, Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşmanın yürürlüğe girmesini bekliyor. Belirlenecek olan genel bütçe tüm kulüp giderlerini kapsayacağı için transfer parası da bu bütçenin içinde olacak ve çok büyük yıldızların geleceği bir transfer hareketliliği yaşanmayacak.

Bütçe belli olmamasına rağmen düşük maliyetli transfer görüşmelerinde bulunan transfer komitesinin çalışmalarından elde edilen bilgiler ise şu şekilde: