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, 'yi tek golle geçti

, B Grubu maçında 'yi 'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 20:33 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 20:33
Nijerya, Gine'yi tek golle geçti

2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçında Nijerya, Gine'yi 1-0 mağlup etti.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nda Nijerya ile Gine karşı karşıya geldi.

İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanan mücadelede Nijerya, daha önce Kasımpaşa forması da giyen Kenneth Omeruo'nun 73. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

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Nijerya, Gine'yi tek golle geçti
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