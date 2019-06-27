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Rekor transfer bitiyor! , 126 milyon Euro'ya 'e...

forması giyen 19 yaşındaki yetenekli futbolcu , 126 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 'e transfer olmak üzere... Benfica resmi sitesinden yaptığı açıklamada bu transfer teklifini doğruladı ve Yönetim Kurulu'nda değerlendireceklerini duyurdu... İşte rekor transfer haberine dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.6.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 10:32
Rekor transfer bitiyor! Joao Felix, 126 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e...

İspanya La Liga ekiplerinden , Portekiz'de forması giyen ve transferin gözdesi durumunda olan genç oyuncu için kulübüne astronomik bir teklifte bulundu.

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Rekor transfer bitiyor! Joao Felix, 126 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e...
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