Rekor transfer bitiyor! Joao Felix, 126 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e...

Benfica forması giyen 19 yaşındaki yetenekli futbolcu Joao Felix, 126 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmak üzere... Benfica resmi sitesinden yaptığı açıklamada bu transfer teklifini doğruladı ve Yönetim Kurulu'nda değerlendireceklerini duyurdu... İşte rekor transfer haberine dair son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.6.2019 10:31Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 10:32
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Portekiz'de Benfica forması giyen ve transferin gözdesi durumunda olan genç oyuncu Joao Felix için kulübüne astronomik bir teklifte bulundu.