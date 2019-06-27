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yeni transferi için imza töreni düzenledi

, TFF 2. Lig ekibi Pendikspor'dan transfer ettiği ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için imza töreni düzenledi. Hayatının en mutlu anlarından birini yaşadığını belirten Tunç, "İnşallah bana inanan ve güvenenleri mahcup etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2019 18:32 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 18:35
Trabzonspor yeni transferi Taha Tunç için imza töreni düzenledi

Trabzonspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Pendikspor'dan kadrosuna dahil ettiği genç oyuncu Taha Tunç için imza töreni düzenledi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ile yönetim kurulu üyesi Ali Sakarya'nın katıldığı törende Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Sağıroğlu, törende yaptığı konuşmada genç oyuncuları kadrolarına katmaya devam ettiklerini belirterek, "Bugün yine bir genç oyuncuyu, Türkiye'nin genç yeteneklerinden biri olan Taha Tunç'u kadromuza kattık. Taha, diğer futbolcularımız gibi yetenekleriyle takımımıza katkı sunmasını beklediğimiz sporculardan biri. İnşallah uzun yıllar bordo-mavi formamıza ve Türk futboluna başarıyla hizmet edecektir. Şimdiden genç kardeşimize başarılar diliyorum." dedi.

Trabzonspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden 18 yaşındaki Taha Tunç da "Hayatımın en mutlu anlarından birini yaşıyorum. Trabzonspor'a transfer olduğum için hem çok mutlu hem de çok gururluyum. İnşallah bana inanan ve güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Başta babam olmak üzere bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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Trabzonspor yeni transferi Taha Tunç için imza töreni düzenledi
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