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Akhisarspor'da da ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'den düşen Akhisarspor'da sözleşmesi biten Fatih'in Kasımpaşa, Sissoko ve 1'inci Lig'de forma giymek istemeyen Regattin'in Gazişehir Gaziantep'le anlaşmasının ardından, 'yla da bağlar koptu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 11:54
Akhisarspor'da Mustafa Yumlu da ayrıldı

Kariyerinde son 2.5 sezodur forma giydiği yeşil-siyahlılarda taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen 32 yaşındaki tecrübeli stoper, yönetime 1'inci Lig'de oynamak istemediğini bildirip, Antalyaspor'un yolunu tuttu.

Mustafa Yumlu, geçen sezon ligde 10, Avrupa Ligi'nde 2 maçta forma giydikten sonra çapraz bağlarından ameliyat olarak sezonu kapatmıştı.

Akhisar'da geçen sezon kadro dışı bırakılıp lig biter bitmez kulüp bulması istenen Josue de takıma veda etti. 1'inci Lig'de forma giymeyi kabul etmediği için bonservisi 2 milyon Euro olarak belirlenip satış listesine konulan Elvis Manu da kulüp arıyor.

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Akhisarspor'da Mustafa Yumlu da ayrıldı
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