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İtalyan ekibinden 'a için dev transfer teklifi

Tecrübeli stoperi Manolas’ı Napoli’ye satmaya hazırlanan Roma, ’lı Mancini’yi transfer gündemine aldı. Savunmaya alternatif arayan Atalanta da, ’ın Brezilyalı stoperi 'ya kancayı taktı. İtalyan ekibi 23 yaşındaki oyuncu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

UĞUR ÇEM Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019
İtalyan ekibinden Galatasaray'a Marcao için dev transfer teklifi

Transfere kaynak yaratmak için Diagne'yi en az 15 milyon Euro'ya satmayı planlayan Galatasaray, Al İttihad'la pazarlıklarını sürdürürken Marcao için Çizme'de sürpriz gelişmeler yaşandı.

İtalya'da esen sıcak rüzgarlar, sarı-kırmızılıları da etkileyecek. Roma'nın, tecrübeli stoperi Kostas Manolas, 35 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'nin yolunu tutmak üzere. Roma da Yunanlı savunmacının yerini doldurmak için Atalanta'dan Gianluca Mancini'ye kancayı taktı. Başarılı stoperini kaybetme tehlikesiyle karşı karşı kalan Atalanta ise Galatasaraylı Marcao'yu gözüne kestirdi.

Atalanta'nın, Brezilyalı yıldız için Galatasaraylı yöneticilerle masaya oturmaya hazırlandığı bildirildi. İtalyan ekibinin, genç stoper için sarı-kırmızılılara 10 milyon Euro'luk teklif sunacağı öğrenildi.

Portekiz'in Chaves kulübünden ocak ayında gelen 23 yaşındaki Marcao, Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasına girmişti.

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İtalyan ekibinden Galatasaray'a Marcao için dev transfer teklifi
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