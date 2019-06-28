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, yarın toprağa verilecek

Vefat eden 'nin eski milli futbolcularından için yarın 'nde tören yapılacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 16:42
Şükrü Birand, yarın toprağa verilecek

Vefat eden Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Şükrü Birand için yarın Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlenecek.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 75 yaşında hayatını kaybeden sarı-lacivertli eski milli futbolcu ve yüksek divan kurulu üyesi Birand için saat 14.30'ta Dereağzı'nda bir tören gerçekleştirileceği belirtildi.

Birand'ın naaşının, Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği aktarıldı.

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Şükrü Birand, yarın toprağa verilecek
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