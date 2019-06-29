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'ın transferinde son dakika gelişmesi! ve...

Spor Toto Süper Lig’in 2018 – 2019 sezonu şampiyonu , yeni sezon transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafıdan gelen son dakika transfer gelişmesine göre İspanyol kulübü Ever ’yı serbest bırakmak için bazı şartlar koştu ve Galatasaray’ın bunları yerine getirmesi halinde Banega transferinin gerçekleşebileceğini bildirdi. Galatasaray’ın büyük aşama kaydettiği Banega transferinde Sevilla’nın şartları nelerdi? İşte son dakika Galatasaray transfer gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 29.6.2019 08:48 Güncelleme Tarihi: 29.6.2019 08:55
Galatasaray'ın Banega transferinde son dakika gelişmesi! Fernando Reges ve...

Süper Lig'in son şampiyonu yeni sezonda kadrosuna kesinlikle katmak istediği için kolları sıvadı. Sarı – kırmızılı kulbün Banega ttansferi için ile süren anlaşma çaılşmaları sırasında İspanyol kulüpten son dakika ilginç bir teklif sunulduğu belirtildi. Galatasaray'ın bu teklif karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, Banega'nın transfer konusu belirsizliğini sürdürüyor. Peki İspanyol kulüp Sevilla Banega karşılığında sarı-kırmızılılardan neler istedi? İşte tüm detaylar…

REGES VE...

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Galatasaray'ın Banega transferinde son dakika gelişmesi! Fernando Reges ve...
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