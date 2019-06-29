Galatasaray'ın Banega transferinde son dakika gelişmesi! Fernando Reges ve...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray yeni sezonda kadrosuna kesinlikle katmak istediği Banega için kolları sıvadı. Sarı – kırmızılı kulbün Banega ttansferi için Sevilla ile süren anlaşma çaılşmaları sırasında İspanyol kulüpten son dakika ilginç bir teklif sunulduğu belirtildi. Galatasaray'ın bu teklif karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, Banega'nın transfer konusu belirsizliğini sürdürüyor. Peki İspanyol kulüp Sevilla Banega karşılığında sarı-kırmızılılardan neler istedi? İşte tüm detaylar…

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