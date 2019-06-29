Max Kruse 19.05'te alev aldı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe ilk bombasını dün patlattı. Alman forvet Max Kruse ile 3 yıllık prensip anlaşması yapıldığı açıklandı. SABAH bu transferi tüm gelişmeleriyle okurlarına günler öncesinden duyurmuş hatta 31 yaşındaki futbolcunun İstanbul Beykoz'da kalacağı 7+2 tripleks villa için bir yıllık kontratın yapıldığını yazmıştı. Fenerbahçe dün saat 19.05'te alev emojisiyle taraftarlarına bir transfer açıklayacağının sinyalini verdi. Bunun üzerine taraftarlar büyük bir heyecan yaşadı. Bu saatlerde G.Saray ardı ardına açıklama yapınca taraftarların heyecanı iyice arttı. Hatta sinyalin 19.05'te verilmesi üzerine bu ismin Gomis olabileceği yorumları bile geldi.

31 yaşındaki futbolcu 3 yıllık imza atacak. Her yıl için 2.5 milyon Euro alacak. 1.5 milyon Euro da imza parası var

ÖN SÖZLEŞME İMZALANDI

43 dakika sonra açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, "Kulübümüz Werder Bremen ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalanmıştır. Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek, sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 yıllığına renklerimize bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak" dedi.



Max Kruse'nin adım adım Fenerbahçe'ye geldiğini SABAH okurlarına haftalar önce duyurmuştu. Yönetimin, Alman yıldızın İstanbul'da oturacağı villayı kiraladığı ve 7+2 odalı tripleks villa için bir yıllık kira bedelinin ödendiği de dünkü gazetede yer almıştı .

EFSANE BULMACA!

Kruse sosyal medya hesabından transferini duyuran videoyu paylaştı. Max Kruse isminden çengel bulmaca yapan ve F.Bahçe'nin efsanesi Cemil Turan, Rıdvan, Kuyt, Alex, Lefter, Roberto Carlos, Can Bartu, Lugano isimlerini türeten Alman golcü, "Fenerbahçe'ye katıldığım için çok mutlu ve gururluyum. Efsaneler listesine girmek için önümüzdeki 3 yıl çok çalışacağım" notunu düştü.

BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ

Kağıt üzerinde Frey'den başka santrforu olmayan Fenerbahçe için Max Kruse elbette iyi bir transfer. Ekonomik olarak bir tünelden geçerken bonservissiz oyuncuyu tercih etmek dışında fazla lüksünüz olmuyor. Kruse'nin geçmiş kariyerinde net bir 9 merkez forvet olmadığı gerçeği var ama Alman oyuncu tecrübesiyle bu mevkiiyi oynar. Oyuncunun performansını ise Fenerbahçe'nin kuracağı omurga belirleyecek. Bu oyunda artık tek başına kimse takım değil. Messi bile…