İşte yabancı transferinde Galatasaray'ın yol haritası

Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacağı yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Galatasaray, önceki akşam Ryan Babel, Valentine Ozornwafor ve Adem Büyük transferlerini kamuoyuna duyurdu. Uzun süredir görüşme halinde oldukları bu 3 oyuncuyu resmen renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, iki golcü ve 8 numara takviyesi için de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Ancak Aslan'ın önünde ciddi bir engel var...

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TERİM PLANINI HAZIRLADI

Kadrosunda şu anda, Muslera, Linnes, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Diagne, Mitroglou, Babel ve Ozornwafor olan Galatasaray'ın 14 kişilik yabancı kontenjanı dolmuş durumda. Yeni gelecek yabancı oyuncular için görüşmelerini son aşamaya getiren sarı-kırmızılılar, kontenjanı boşaltmak zorunda. Bu konuda planını hazırlayan teknik direktör Fatih Terim'in yabancı oyuncularla ilgili belirlediği yol haritası şöyle:

Satılacak: Diagne Kiralanacak: Ozornwafor Gönderilecek: Mitroglou Alınacak: 2 forvet + 1 orta saha

NE DEDİLER?

LEVENT TÜZEMEN: Fernando gidebilir

Fatih Terim, kadro mühendisliği konusunda bütün isteklerini yönetime sundu. Bildiğim kadarıyla Diagne satılacak, Mitroglou gitmeyi kabul etmezse listeye yazılmayacak ya da ücretinin yarısını G.Saray ödeyecek ve Olympiakos'a gidecek. Mariano'nun transferde kullanılması söz konusu. Eğer Belhanda geçen sene Terim için ertelediği Arabistan'a gitme planını tekrar gündeme getirirse Faslı yıldız ayrılacak. Galatasaray'da tüm transferler, gelecekler ve gidecekler, Terim'in bilgisi doğrultusunda yapılıyor. Arjantinli yıldız Banega'nın transferine Sevillas yeşil ışık yaktı. İspanyol kulübü Fernando'yu istiyor; Terim, Brezilyalı'nın kalmasından yana ama şartlar zorlarsa Fernando'nun gidişine izin verebilir.

BÜLENT TİMURLENK: Belhanda olmalı

Linnes'in sözleşmesinin yenilenmesi ve Şener'in imzası Galatasaray'da Mariano'nun satış listesine koyulacağının göstergesi. Diagne ve Mitroglou'nun da gideceğini düşünürsek Galatasaray, forvette Adem ile anlaştı ve orta sahadan Ndiaye'den boşalan kontenjana da Banega'yı yerleştirmeye çalışacak. Genç stoper Ozornwafor, büyük ihtimalle kiralanır. Yerli futbolcu havuzunda Galatasaray'ın direkt 11'ine girip takımın çıtasını yukarı taşıyacak yerli bir futbolcu hâlâ yok. Banega transferinde Fernando'nun adının takasta geçmesi ise anlamsız. Brezilyalı oyuncu, sağlam olduğu sürece bu ligin en iyi orta sahalarından. Bir yabancı daha gidecekse eğer (Muriç'in transferi için), iki sezonda verdiği katkı kadar karakteri ile takımı kaosa sürükleyen Belhanda olur.