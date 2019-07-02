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sezonu erken açtı

Transfer sezonunun gözde isimlerinden İstikbal Mobilya ’un Ganalı oyuncusu , tek başına çalışmalara başladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 09:40
Bernard Mensah sezonu erken açtı

İstikbal Mobilya Kayserispor ile 3 yıllık anlaşan Bernard Mensah sezonu erken açtı. Ganalı Bernard Mensah, yeni sezon öncesi Kayseri'ye gelerek Kadir Has Tesislerinde tek başına çalışmalara başladı.

Mensah "Kayserispor'da olmaktan mutluyum. Yeni sezona hazır girmek için çok çalışmalıyım" dedi.

KAYSERİSPOR 5 TEMMUZ'DA SEZONU AÇACAK

İstikbal Mobilya Kayserispor 2019-2020 sezonu için 5 Temmuz'da topbaşı yapacak.

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon öncesi geri sayım başladı. Sarı Kırmızılılar, yeni sezon için 5 Temmuz 2019 Cuma günü Kadir Has Tesisler'inde bir araya gelecek ve 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde toplanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor 2 hafta Kayseri'de çalıştıktan sonra 16 Temmuz'da yurt dışı kampı için Avusturya'ya gidecek.

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Bernard Mensah sezonu erken açtı
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