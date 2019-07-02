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sezonu açtı

Süper Lig'in yeni ekibi , 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını yaptı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019 09:54
Denizlispor sezonu açtı

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor, ilk antrenmanını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirdi. İldiz'e, teknik ekibe dahil olan Feyyaz Uçar, Kortan Aktürk ve Levent Kartop da eşlik etti. Antrenmana izinli olan futbolcular Tiago Lopes, Hugo Rodallega, Cristian Sapunaru, Kibong Mbamba, Adam Stackhowiak, Lanre Kehinde ve Keremcan Akyüz katılmadı.

Yeşil-siyahlı ekip tesislerindeki ısınma çalışmalarının ardından 5 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek.

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Denizlispor sezonu açtı
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