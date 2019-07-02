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Denizlispor'da iki daha tamam

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden 'un, ve bonservisi Beşiktaş'ta bulunan orta saha ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019 12:20
Denizlispor'da iki transfer daha tamam

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor transferde gaza bastı. Daha önce Trabzonspor'dan golcü Rodallega, Sivasspor'dan kaleci Tolgahan, Kayserispor'dan stoper Sapunaru ve sağ bek Lopes'i renklerine bağlayan yeşil-siyahlıların, İngiltere ekibi Leeds United'ın kanat oyuncusu Hadi Sacko ve bonservisi Beşiktaş'ta bulunan orta saha Sedat Şahintürk ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan 25 yaşındaki Malili Sacko 15 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı. Beşiktaş'ın Balıkesirspor Baltok'a kiraladığı 23 yaşındaki Sedat ise 33 karşılaşmada forma giyip, istikrarlı bir tablo çizdi. Yönetimin iki oyuncuyla hafta sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

Öte yandan, yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Denizlispor'da ilk antrenmana yeni transferlerden sadece kaleci Tolgahan katıldı. Teknik direktör Yücel İldiz'in isteği üzerine baş yardımcı antrenör olarak göreve getirilen teknik direktör Fayyaz Uçar da mesaiye başladı. Lopes, Sapunaru ve Rodallega'nın ise 5 Temmuz'da Afyon'da başlayacak kampa dahil olacağı ifade edildi.

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Denizlispor'da iki transfer daha tamam
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