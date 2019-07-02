Fenerbahçe transfer haberleri: Son dakika iddiası! 'Konoplyanka transferi bitti...'

Fenerbahçe'de transfere dair bir son dakika iddiası geldi! Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, Max Kruse ve Allahyar transferlerini tamamlayan Fenerbahçe şimdi de Konoplyanka için harekete geçti. Ukraynalı oyuncu için ilk hamlesinden olumlu sonuç alan sarı lacivertlilerin yakın zamanda bu transferi de resmiyete dökebileceği konuşuluyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 2.7.2019 08:44Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 08:51
Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyon olacak kadroyu oluşturmak adına titizlikle çalışan Fenerbahçe'nin kurmayları, teknik direktör Ersun Yanal'ın hücum oyuncusu isteğini yerine getirmek adına gaza basmıştı.