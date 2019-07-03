Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Atletico Madrid 'rekor' Joao Felix transferini açıkladı

'rekor' transferini açıkladı

, transferini "saf yetenek" etiketiyle yayınladığı bir video ile duyurdu. Portekiz ekibi 'dan 126 milyon Euro karşılığında transfer edilen Felix, bu yaz şimdiye dek yapılan en pahalı transferi oldu. 19 yaşındaki oyuncu için ödenen bu miktar 10'lu yaşlarında bir futbolcu için ödenen en yüksek ikinci rakam oldu. Bu alanda zirvenin sahibi 135 milyon Euro ile PSG'den Kylian Mbappe.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019 21:41 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 21:42
Atletico Madrid 'rekor' Joao Felix transferini açıkladı

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, Portekiz'in Benfica takımında oynayan 19 yaşındaki Portekizli forvet Joao Felix'i transfer ettiğini açıkladı.

Atletico Madrid Kulübü, Joao Felix'in transferini dünyaya duyurmak için ilginç bir yöntem seçerek, Madrid'in ünlü Prado Müzesi'nin görüntülerini kullandı.

İspanyol kulübün resmi internet sayfasında, kırmızı beyaz Atletico Madrid tişörtüyle Prado Müzesi'ni dolaşan, Velazquez ve Goya gibi ünlü İspanyol ressamların tablolarına bakan Felix için "tam yetenek" ifadesi kullanıldı.

Atletico Madrid Kulübü, geçen hafta Joao Felix'in serbest kalma bedeli olan 126 milyon avroyu Benfica'ya teklif ettiğini duyurmuştu.

Portekizli genç futbolcu Felix, Atletico Madrid kulüp tarihinin şimdiye kadarki en pahalı futbolcusu oldu.

Benfica formasıyla geçen sezon 43 maça çıkan Felix, 20 gol ve 11 asist istatistiğiyle oynamıştı.

Felix'in Atletico Madrid'e transfer olmasıyla birlikte Antoine Griezmann'ın serbest kalma bedeli olan 120 milyon avro karşılığında Atletico Madrid'den ayrılarak, Barcelona'ya transfer olmasının da önü açılmış oldu.

İspanyol basını, Barcelona'nın 11 Temmuz'da Griezmann'ı basına tanıtmaya hazırlandığını iddia ediyor.

İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atletico Madrid 'rekor' Joao Felix transferini açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN