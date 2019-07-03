Eljif Elmas transferinde flaş gelişme! İtalyan teknik adam ısrarla istiyor
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Napoli'nin transfer listesinde bulunan Elmas'ı özellikle teknik direktör Ancelotti'nin ısrarla istediği iddia edildi. Fenerbahçe de Elmas'ın ayrılmasını kabul edeceği bonservis bedelini belirledi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 3.7.2019 11:09Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 11:15
Fenerbahçe'nin transferde kaynak yaratmak amacıyla satmak için uğraştığı Eljif Elmas konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.