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transferinde flaş gelişme! İtalyan teknik adam ısrarla istiyor

'nin genç yıldızı 'ın transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 'nin transfer listesinde bulunan Elmas'ı özellikle teknik direktör Ancelotti'nin ısrarla istediği iddia edildi. Fenerbahçe de Elmas'ın ayrılmasını kabul edeceği bonservis bedelini belirledi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 3.7.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 11:15
Eljif Elmas transferinde flaş gelişme! İtalyan teknik adam ısrarla istiyor

'nin transferde kaynak yaratmak amacıyla satmak için uğraştığı konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Eljif Elmas transferinde flaş gelişme! İtalyan teknik adam ısrarla istiyor
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