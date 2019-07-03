Son Dakika haberi: Manchester United'ın yıldızı adım adım Galatasaray'a! İspanyol yıldız için dev rakip...

Transfer sezonunun başlamasıyla sürecin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Çaykur Rizespor'un Kosovalı oyuncusu Vedat Muriqi'nin transferinde pürüzlerin devam etmesiyle birlikte 1995 doğumlu Rus forvet Galatasaray'ın gündemine geldi. Mbaye Diagne'nin takımdan ayrılmayacağını açıklamasından sonra gelişmelerin nasıl ilerleyeceği de merak ediliyor. Özel olarak hazırladığımız haberimizde Galatasaray son dakika transfer gelişmelerini bulabilirsiniz...