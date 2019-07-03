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haberi: Manchester United'ın yıldızı adım adım 'a! İspanyol yıldız için dev rakip...

Neredeyse her akşam transfer açıklayan 'da taraftarlar yeni transfer gelişmelerini büyük bir heyecanla araştırıyor. Ryan Babel, Adem Büyük, Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz transferlerini açıklayan sarı kırmızılılar bu isimlerden yalnızca Ozornwafor'a 300 bin € bonservis bedeli ödedi. Fatih Terim'in transfer listesine göre takviyeler devam ediyor, transferinde son dakika gelişmesi yaşanırken Fernando Reges'in takasta kullanılmasına karşı sürpriz bir isim gündeme geldi; İspanyol yıldız Galatasaray ile görüşüyor mu? Rus forvet alternatifler arasına girdi. İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 3.7.2019 17:33
Son Dakika haberi: Manchester United'ın yıldızı adım adım Galatasaray'a! İspanyol yıldız için dev rakip...

Transfer sezonunun başlamasıyla sürecin en hızlı takımlarından biri olan 'da transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Çaykur Rizespor'un Kosovalı oyuncusu Vedat Muriqi'nin transferinde pürüzlerin devam etmesiyle birlikte 1995 doğumlu Rus forvet Galatasaray'ın gündemine geldi. Mbaye Diagne'nin takımdan ayrılmayacağını açıklamasından sonra gelişmelerin nasıl ilerleyeceği de merak ediliyor. Özel olarak hazırladığımız haberimizde Galatasaray transfer gelişmelerini bulabilirsiniz...

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Son Dakika haberi: Manchester United'ın yıldızı adım adım Galatasaray'a! İspanyol yıldız için dev rakip...
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