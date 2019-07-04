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İngiltere Premier Lig ekiplerinden , eski oyuncusu İspanyol 'yu PSV Eindhoven'dan transfer etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2019 11:33
Angelino, yeniden Manchester City'de

Manchester City'den yapılan açıklamada, kulübün altyapısında yetişen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu ile 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İspanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Angelino, geçen sezon 5,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'den PSV Eindhoven'a transfer olmuştu. Sözleşmesine Manchester City tarafından özel maddeyle geri dönme bedeli konan İspanyol oyuncu, 12 milyon avro karşılığında yeniden eski kulübüne imza attı.

Angelino, geçen sezon Hollanda temsilcisinde 43 maçta görev almıştı.

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Angelino, yeniden Manchester City'de
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