Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül yorumladılar: Garry Rodrigues ve Fenerbahçe...

Yeni sezon öncesi Murat Sağlam, Allahyar, Kruse ve Emre Belözoğlu'na imza attıran F.Bahçe, Rodrigues'i de açıklamaya hazırlanıyor. Yeşil Burun Adalı sol kanadı, 2 yıllığına kiralayan sarı-lacivertlilerde özellikle teknik direktör Ersun Yanal'ın bu transferden çok mutlu olduğu öğrenildi. Bugün-yarın imza atmak için İstanbul'a gelmesi beklenen 28 yaşındaki yıldız futbolcunun transferini SABAH Spor yazarlarına sorduk.

İşte aldığımız cevaplar:

Hız arayışına çare olur

Üst düzey taktiklerin peşine takılan bir de 'hız' arayışları var takımların. Rodrigues'i de değerli yapan bu özelliği. Topu önüne attığınızda, sizi hızlı ve etkil i biçimde rakip sahaya taşıyor, defans dengesinde bozulmalara neden oluyor ve fırsat kapılarını açıyor. Son vuruş problemi ve pas kararlarındaki yanlışlar nedeniyle üst düzey olamadı, Avrupa yerine Arabistan'a gitti. Oynadığı her takım için güçtür, gelişim sağlarsa, yeniden bonservis değerlendirmesi de yapılır. - GÜRCAN BİLGİÇ

Mevcut şartlarda iyi transfer

Rodrigues'in Galatasaray'daki performansı bana göre olumluydu. Etkili, sprinter, adam eksilten bir kenar forveti. Ancak geçen sene Arabistan'daki performansı hiç iç açıcı değil. Benim için birinci derecede ölçü, son sezonki performansıdır. Ancak bütün kulüplerimizin mali kriz içinde olduklarını göz önüne alırsak çok önemli transferler beklemek zaten gerçekçi olmaz. F.Bahçe'ye hayırlı olsun. - ÖMER ÜRÜNDÜL

GELENLER: Emre Belözoğlu, Allahyar, Murat Sağlam, Max Kruse

GİDENLER: Mathieu Valbuena, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, Roberto Soldado, Volkan Demirel, Martin Skrtel, Tolga Ciğerci, Neustadter, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Yassine Benzia, Islam Slimani