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, Rodrigo'yu etti

ekibi , 'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 'i renklerine bağladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 15:25
Manchester City, Rodrigo'yu transfer etti

Manchester City, İspanyol milli futbolcu Rodrigo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, Manchester ekibinin Rodrigo transferi için 62,5 milyon sterlin ödeyerek kulüp tarihinin en pahalı transferini yaptığı öne sürüldü.

Rodrigo, geçen sezon forma giydiği Atletico Madrid'de tüm kulvarlarda 47 maça çıkıp 3 gol atmıştı.

Atletico Madrid, tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Rodrigo Hernandez'in 70 milyon avroluk serbest kalma bedelini, Manchester City Kulübünün temsilcisi ve futbolcunun avukatının ödediğini duyurmuştu.

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Manchester City, Rodrigo'yu transfer etti
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