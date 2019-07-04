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’da futbolcular laktat testinden geçti

, bugün saat 10.00’da yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2019 12:43
Trabzonspor’da futbolcular laktat testinden geçti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular üç gruba ayrıldı. Birinci gruptaki oyuncular sağlık kontrolünden geçerken, ikinci gruptaki oyuncular vücut kitle analizi ve laktat testinden geçtiler. Son gruptaki oyuncular ise Kaptan Cemil Usta Sahası'nda düşük şiddetli koşu ve toplu oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, bugün saat 18.00'de gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürecek.

MUHAMMET AKPINAR PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Bu arada Trabzonspor'da altyapı kategorilerinde sergilediği performans ve attığı gollerle dikkat çeken 17 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammet Akpınar'ın profesyonel sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Genç futbolcu U17 milli takımının da formasını giyiyor.

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Trabzonspor’da futbolcular laktat testinden geçti
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