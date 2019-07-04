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Geçtiğimiz günlerde John Obi Mikel'i açıklayarak transfer bombasını patlatan 'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Chelsea ile sözleşmesi biten stoper , Türkiye fikrine sıcak bakarken İsveçli golcü ’de ise tek pürüz imza parası.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2019
Trabzonspor'da gündem Gary Cahill ve Marcus Berg

Trabzonspor'da stoper arayışları tüm hızıyla devam ederken sürpriz bir isim daha gündeme geldi. İngiliz ekiplerinden Chelsea ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki stoper Gary Cahill, menajerler aracılığıyla bordo- mavililere önerildi.

İngiliz futbolcu, Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakarken ciddi rakamsal farklılıklar olduğu öğrenildi. Forvet oyuncusu Marcus Berg ile temaslar devam ediyor.

Al-Ain ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki İsveçli golcü, ilk görüşmede bordo-mavililerden 2 milyon Euro ve imza parası talep etmiş ancak indirime gitmişti. Trabzonspor'un 1.2 milyon Euro'luk teklifini reddeden oyuncuya Olympiakos'tan 1.5 milyon Euro'luk bir öneri geldi.

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Trabzonspor'da gündem Gary Cahill ve Marcus Berg
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