Altyapı krallığı

Günümüzde her branşta altyapı faaliyetlerinin önemi vurgulanırken birçok futbol kulübü de bu yönde çalışmalarını yıllardır sürdürüyor. Bu kulüplerin başında da Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica yer alıyor. 13 yıl önce altyapının işlerliğini daha fazla artırmak için Seixal bölgesinde kurulan akademi, kırmızı-beyazlılara adeta bir servet kazandırdı. 2006'da yeni altyapı faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen akademi, birçok futbolcuyu A Takım vitrinine çıkardı. 12 futbolcuyu ise çeşitli kulüplere gönderip adının daha fazla duyulmasını ve yıldızını parlattı.



19'LUK FELİX REKOR KIRARAK BENFİCA'YI İHYA ETTİ

Benfica, kurduğu bu akademide son beş yıla damgasını vururken sattığı futbolculardan 350 milyon 450 bin Euro'yu kasasına koymayı başardı. Kırmızı-beyazlılar, son olarak 126 milyon Euro ile en fazla bonservis bedelini Atletico Madrid'e satılan Joao Felix'ten kazanırken, genç yıldızda en yakın rakibi Ederson'un 3 katından fazla bir rakama kulübün tarihine geçti. Portekiz devi, M.City'e giden Ederson'dan 40, M.United'a transfer olan Lindelöf'ten 35 ve Bayern'e giden Renato Sanchez'den 35 milyon Euro gelir elde etti.



BARÇA VE REAL MADRİD ARKALARINDA KALDI

Altyapılarıyla ün yapmış olan Real Madrid ve Barcelona, Benfica kulübü kadar satış yapamadı. Madrid ekibi, altyapısından 245 milyon Euro gelir ederken Katalanlar ise sadece 155 milyon Euro'yu kasasına koyabildi.



SİNAN VARDAR DİYOR Kİ

Futbolda aslında doğru kulüpler böyle yönetiliyor. Ben Türk futbolunda en ufak bir ışık görmüyorum. Üretmezsen böyle olur. Üretirsen kazanırsın her zaman. Dünya'da da bu şekilde olmuştur. 6-7 tane çok yetenekli futbolcu var. Menajerlere bakıyorum hepsi ortak insanlar. 15 yaşında altyapıda bir futbolcu var. Alt yaş kategorisinde Milli Takım'ın gözdesi durumunda. Hiçbir takım da 'Bunu alalım' demiyor maalesef.



BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ

Transferde son sözü söyleyen ne yönetimdir ne de futbolculardır. Menajerler ve sportif direktörler futbol piyasasını ellerinde tutuyorlar. Portekiz'de müthiş bir menajer veriliği var. Benfica, fideleri iyi seçiyor. Ambalajı iyi yapıyor. Menajerler de iyi pazarlıyor. Bizde çarşıda sardalyanın kilosu 20 TL. Portekiz'de 50 çeşit sardalyanın sanat eseri gibi 100 gr.'lık konservesi 30 lira yani kilosu 300 TL. Adamlar, malı güzel işliyor ve sosluyor 10 katı fiyata satıyor. Bizde sardalya yok mu var. Mesele budur.

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