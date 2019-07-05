Son Dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Beşiktaş'a bir çalım daha! Babel'den sonra ikinci kez...

Geçtiğimiz iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer operasyonları sürüyor, son dakika transfer haberlerini araştıran taraftarlara güzel haberler var. Öncelikle orta saha ve forvet transferlerinden aksiyon almak isteyen yönetim Beşiktaş'ın eski yıldızı için düğmeye bastı, artık pazarlıklarda sona gelindiği öğrenilirken Ryan Babel'den sonra ezeli rakibe bir çalım daha atılmış olacak. Öte yandan Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen Gustavo Cuellar ismi de gündeme geldi, sarı kırmızılar yine scout ekibine güveniyor. İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...