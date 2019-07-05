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transfer haberi: 'dan Beşiktaş'a bir çalım daha! Babel'den sonra ikinci kez...

Peş peşe yeni transferlerini açıklayan 'da transferleri için de girişimler sürüyor. Teknik direktör 'in listesi üzerinden çalışmalar yapan yönetimin ilk hedefi santrafor ve orta saha transferi yapmak. Vedat Muriç'in Çaykur Rizespor'da kaldığını açıklaması Kosovalı oyuncunun sezon sonu Florya'ya geleceğini ifade olarak algılandı. için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da Beşiktaş'ın eski yıldızı için imza an meselesi! Daha önce Beşiktaş forması giyen Ryan Babel'i renklerine katan sarı kırmızılılardaki son dakika transfer haberi ligin seyrini değiştirebilir...

Giriş Tarihi: 5.7.2019 09:33
Son Dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Beşiktaş'a bir çalım daha! Babel'den sonra ikinci kez...

Geçtiğimiz iki sezonun şampiyonu 'da transfer operasyonları sürüyor, transfer haberlerini araştıran taraftarlara güzel haberler var. Öncelikle orta saha ve forvet transferlerinden aksiyon almak isteyen yönetim Beşiktaş'ın eski yıldızı için düğmeye bastı, artık pazarlıklarda sona gelindiği öğrenilirken Ryan Babel'den sonra ezeli rakibe bir çalım daha atılmış olacak. Öte yandan Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen Gustavo Cuellar ismi de gündeme geldi, sarı kırmızılar yine scout ekibine güveniyor. İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

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Son Dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Beşiktaş'a bir çalım daha! Babel'den sonra ikinci kez...
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