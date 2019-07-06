Galatasaray seni bekliyor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Vedat Muriç, tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullandı. Ancak kulüpler bir türlü anlaşma sağlayamayınca, önceki akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'la 2020'ye kadar olan sözleşmesini tamamlayacağını duyurdu. Kosovalı forvetin yakın çevresine ise "Eğer transferim gerçekleşmezse Rize'de sezonu tamamlar, Ocak'ta da yeni takımımla anlaşırım. O da Galatasaray'dan başkası olmaz"
dediği öğrenildi. Galatasaray, Muriç için Çaykur Rizespor'a 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif ederken, Fenerbahçe ise 2.5 milyon Euro artı 2 futbolcu takası önermişti. Bu arada Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal da Muriç transferinin askıya alındığını ve oyuncunun yeni sezon hazırlık kampına katılacağını söyledi.
Galatasaray ise Vedat'a haber gönderdi: Senin formam hazır.. Bekliyoruz.