Galatasaray seni bekliyor

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Vedat Muriç, tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullandı. Ancak kulüpler bir türlü anlaşma sağlayamayınca, önceki akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'la 2020'ye kadar olan sözleşmesini tamamlayacağını duyurdu. Kosovalı forvetin yakın çevresine isedediği öğrenildi. Galatasaray, Muriç için Çaykur Rizespor'a 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif ederken, Fenerbahçe ise 2.5 milyon Euro artı 2 futbolcu takası önermişti. Bu aradaGalatasaray ise Vedat'a haber gönderdi: Senin formam hazır.. Bekliyoruz.