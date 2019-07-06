UEFA’dan Trabzonspor'a müjde

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da gergin bekleyiş dün gelen güzel haberle bitti… Yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) denetimine takılan ve son olarak disiplin kuruluna sevk edilen bordo- mavililerin, önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'na katılabileceği yönünde karar çıktı. Fırtına, çıkan olumlu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak.A Spor'a konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şunları söyledi: "UEFA, Avrupa'ya katılmamıza izin veriyor ama 3 şartı var. Biri Bankalar Birliği ile imzalanan yapılandırma anlaşması, diğeri TFF'nin lisans talimatlarına uyulması ve 5 milyon Euro zararın altında kalınması. 15 Ekim'e kadar süre var. Biz 3 şartı da yerine getirdik. Artık sıkıntı kalmadı."Trabzonspor'da forvet ve savunma için transfer arayışları sürerken kale için de rekâbeti artırmaya yönelik bir hamle geldi. Bursaspor'un satış listesine koyduğu genç file bekçisi Okan Kocuk ile Trabzonspor ciddi şekilde ilgileniyor.Okan Kocuk'un gelmesi durumunda diğer genç kaleciler Uğurcan Çakır ve Arda Akbulut arasındaki rekabetin üst düzeye çıkacağını düşünen scout ekibi de bu transferin gerçekleşmesini bekliyor.Trabzonspor, geçen sezon ligde fırtına gibi esen Anthony Nwakaeme ile sözleşme uzattı. Yapılan açıklamada 30 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun mukavelesinin 2022'ye kadar uzatıldığı, futbolcunun her sezon için 1.5 milyon Euro kazanacağı ifade edildi. Nwakaeme'nin serbest kalma bedelinin de 6 milyon Euro'ya yükseltildiği belirtildi.