UEFA’dan Trabzonspor'a müjde

Trabzonspor'da gergin bekleyiş dün gelen güzel haberle bitti… Yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) denetimine takılan ve son olarak disiplin kuruluna sevk edilen bordo- mavililerin, önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'na katılabileceği yönünde karar çıktı. Fırtına, çıkan olumlu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak. Gönderilen yazıda, Trabzon'un UEFA katılım gelirinin yüzde 50'sine el konulduğu, belirtilen şartların 15 Ekim'e kadar yerine getirilmemesi durumunda 2020-21 sezonu için Avrupa'dan men edileceği bildirildi.
AĞAOĞLU: ŞARTLARI YERİNE GETİRDİK BİLE
A Spor'a konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şunları söyledi: "UEFA, Avrupa'ya katılmamıza izin veriyor ama 3 şartı var. Biri Bankalar Birliği ile imzalanan yapılandırma anlaşması, diğeri TFF'nin lisans talimatlarına uyulması ve 5 milyon Euro zararın altında kalınması. 15 Ekim'e kadar süre var. Biz 3 şartı da yerine getirdik. Artık sıkıntı kalmadı."
OKAN'A KANCA
Trabzonspor'da forvet ve savunma için transfer arayışları sürerken kale için de rekâbeti artırmaya yönelik bir hamle geldi. Bursaspor'un satış listesine koyduğu genç file bekçisi Okan Kocuk ile Trabzonspor ciddi şekilde ilgileniyor. 23 yaşındaki file bekçisi için ilk temasın kurulduğu ve bonservis bedeli için 500 bin Euro üzerinden pazarlıkların devam ettiği belirtildi.
Okan Kocuk'un gelmesi durumunda diğer genç kaleciler Uğurcan Çakır ve Arda Akbulut arasındaki rekabetin üst düzeye çıkacağını düşünen scout ekibi de bu transferin gerçekleşmesini bekliyor.
NWAKAEME İLE 2022'YE KADAR
Trabzonspor, geçen sezon ligde fırtına gibi esen Anthony Nwakaeme ile sözleşme uzattı. Yapılan açıklamada 30 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun mukavelesinin 2022'ye kadar uzatıldığı, futbolcunun her sezon için 1.5 milyon Euro kazanacağı ifade edildi. Nwakaeme'nin serbest kalma bedelinin de 6 milyon Euro'ya yükseltildiği belirtildi.