Varsa yoksa Vincent Aboubakar!

BANEGA

BUGÜN NELER OLDU

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Aboubakar ısrarı sürüyor. 27 yaşındaki golcü ile anlaşan Aslan, kulübü Porto'ya yaptığı teklifi yeniledi. Buna göre Galatasaray satın alma opsiyonuyla beraber kiralamak istediği Kamerunlu golcü için fiyat yükseltti ve 3 milyon Euro'ya kadar çıktı.Forvete Spartak Moskova'dan Ze Luis'i transfer eden Porto, 27 yaşındaki golcüsünü bonservisiyle satmak istiyor. Bu arada Belçika gazetesi Le Soir,Galatasaray'ınlistesindeki Banega için Sevilla Sportif Direktörü Monchi, "Kafamda onu satmak ya da gelecek yıl bedavaya vermek yok" açıklaması yapmıştı. Bu durum Aslan'ın işini zora sokarken Arjantinli orta sahanın yeni sezon hazırlıklarına başlayan Sevilla'nın idmanında yer alması umutları iyice azalttı. İspanyol basını da Banega'nın teknik heyet tarafından takımın önemli parçalarından birisi olarak görüldüğünü belirtti.İspanyol ekibi Celta Vigo'nun satış listesine koyduğu Emre Mor, Galatasaray'a önerilirken teknik direktör Fatih Terim'in bu transfere sıcak bakmadığı belirtildi. Genç oyuncunun sarı-kırmızılı kulübün gündeminde olmadığı açıklandı.