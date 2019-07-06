Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Arda Turan ve futbol gündemi! Levent Tüzemen yorumladı...

Vedat Muriç, Galatasaray tercihindeki ısrarı sebebiyle kulübünde kalacağını açıkladı. Gelinen bu noktayı nasıl yorumluyorsunuz?

Rizespor kulübü Galatasaray'ın Vedat Muriç ısrarını parasal fırsata çevirmek için Fenerbahçe'yi hep gündemde tuttu. Rizespor'un tavrını eleştirmemek gerekir. Eğer Muriç'in sözleşmesi sezon sonunda bitmeyip uzun bir mukavelesi olsaydı Rize yönetiminin pazarlıkta eli güçlü olurdu. Vedat Muriç 1 Ocak 2020'de istediği kulüple masaya oturacak ve sezon sonunda elini kolunu sallayıp gidecek. Zaten Muriç, Rize yönetimine sözleşme yenilemeyeceğini iletti. Ayrıca Muriç'in kariyer planlamasını menajeri Haluk Canatar mükemmel bir stratejiyle yürütüyor. Canatar'ın en önemli özelliği verdiği sözlerin arkasında durması ve oyuncusunun çıkarlarını korumasıdır. Muriç'in "Rize'de kalıyorum" açıklaması polemiklerin önünü keseceği gibi kendisinin de yıpranmasını önleyecektir. İnanıyorum ki; Rize yönetimi sezon sonu bedava gideceğini bildiği Muriç'in geç de olsa Galatasaray'a transferine yeşil ışık yakacaktır. Bedeni Rize'de, aklı ve kalbi Galatasaray'da olan Vedat Muriç yeni sezonda Rizespor'a yeterli katkıyı veremez.