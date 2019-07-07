5 sezon, 12 ülke, 26 Türk futbolcu, 99 milyon Euro

Alanyaspor'dan Sassuolo'ya primlerle 9.25 milyon Euro'ya oradan da Juventus'a 18 milyon Euro karşılığında transfer olan Merih Demiral'ın ardından Avrupa'da gözler yine Türk futbolculara çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya giden Ozan Kabak, 15 milyon Euro'ya Schalke 04'ün yolunu tutarken, 18 Süper Lig ekibi son 5 sezonda Türk futbolculardan büyük bir gelir elde etti. Süper Lig ekipleri 2015-2016 sezonundan bu tarafa 26 futbolcuyu 99 milyon Euro'ya (627 milyon TL) 12 farklı ülkeye satmayı başardı.



Everton'a giden Cenk Tosun, en yüksek rakamla Türkiye'den Avrupa'ya transfer olan futbolcu.

CENK TOSUN 22.5 MİLYON EURO'YA GİTTİ

Türk futbolcuların çıkış yakaladığı tarih ise Süper Lig'de 14 yabancı futbolcu oynatabilme serbestliğinin gelmesiyle birlikte başladı. Bu kural çıktıktan sonra Cenk Tosun 22.5 milyon Euro'ya, Cengiz Ünder 14.25 milyon Euro'ya, Ozan Kabak 11 milyon Euro'ya Avrupa'nın yolunu en yüksek bedellerle tutan isimler oldu. Türk ekiplerinin gelir elde ettiği ülkeler ise İtalya, Belçika, Almanya, İspanya, Avusturya, Japonya, İngiltere, Çekya, Makedonya, Hollanda, İsviçre ve Çin oldu.