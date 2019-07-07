Atletico Madrid ile Barcelona arasında Antoine Griezmann savaşı

İki İspanyol kulübü Atletico Madrid ve Barcelona Antoine Griezmann yüzünden birbirine girdi. 200 milyon Euro olan serbest kalma maddesi 1 Temmuz'dan itibaren 120 milyon Euro'ya düşen Fransız yıldız için Barcelona indirim isterken Atletico'nun cevabı ise sert oldu.

Madrid ekibinin yayınladığı bildiride, "Barcelona'nın oyuncu ile kendilerinden izin almadan pazarlık masasına oturduğu" kaydedilirken şubat ayında Katalanların Griezmann ile ilk kez temasa geçtikleri bilgisine yer verildi. Daha sonra da mart ayında kendisiyle kesin anlaşmaya vardıkları vurgulandı.

Madrid yönetimi, "Biz sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyoruz. La Liga'da Barcelona'nın şampiyonluk yarışında rakibiyiz. Siz A.Madrid ve taraftarlarına ayıp ettiniz" ifadelerini kullandı.

Barcelona'da Messi ve Luis Suarez, Neymar'ın takıma geri dönmesini isterken Başkan Josep Bartomeu, Griezmann'a söz verdiği için köşeye sıkıştı. Fransız yıldız, geçen sezon Barça'ya 'hayır' dediği için Katalan taraftarı tarafından istenmezken mayıs ayında da A.Madrid'den 'ayrılıyorum' diyerek de Madrid taraftarının tepkisine maruz kalmıştı.